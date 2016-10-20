إصابة «4» أشخاص جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على السجن المركزي بعدرا

أصيب 4 اشخاص جراء سقوط قذائف هاون اطلقها ارهابيو “جيش الاسلام” على محيط سجن دمشق المركزي في منطقة عدرا.

ولفت مصدر في قيادة شرطة محافظة ريف دمشق الى سقوط 3 قذائف هاون أطلقها ارهابيون من الغوطة الشرقية صباح اليوم في محيط سجن دمشق المركزي، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص من الزوار، اضافة الى عنصر من قوى الامن الداخلي بجروح متفاوتة الخطورة.

وتتعرض أحياء دمشق والقرى والبلدات في ريف دمشق الشرقى لاعتداءات بالقذائف من قبل ارهابيى جيش الاسلام المرتبط بنظام ال سعود الوهابي، في محاولة للنيل من مواقف الاهالي الداعمة للجيش في حربه على الارهاب التكفيرى