إصابة 5 أشخاص بجروح في قصف إرهابيي “جيش الفتح” لبلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب

أصيب 5 أشخاص بجروح جراء اعتداء المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” بالقذائف على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية بأن “إرهابيين يتحصنون في بلدة بنش قصفوا بعشرات القذائف بلدة الفوعة ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم”.

ويعاني أهالي بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب الشمالي من حصار خانق تفرضه عليهم التنظيمات الارهابية التي تستهدف البلدتين بالقذائف الصاروخية والهاون واسطوانات الغاز ورصاص القناصة ما تسبب باستشهاد العديد من الأشخاص وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.