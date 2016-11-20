إصابة 6 أشخاص بجروح جراء انفجار قنبلتين يدويتين جنوب شرق تركيا

أصيب ستة أشخاص بجروح جراء انفجار قنبلتين يدويتين داخل مقهى في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا الليلة الماضية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مصادر اعلامية تركية قولها اليوم: إن طفلين في الثانية عشرة والثالثة عشرة من عمرهما ألقيا القنبلتين خلال عرض فني داخل المقهى ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار نتيجة سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الداعمة للإرهاب والقائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى اضافة إلى الحملة القمعية المتواصلة التي يشنها على محافظات جنوب شرق تركيا وعلى الأحزاب ووسائل الاعلام المعارضة له.