إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق جراء هجوم إرهابي بالغازات السامة غرب حلب

أطلقت التنظيمات الإرهابية التكفيرية غازات سامة بالتزامن مع هجوم عنيف بعربات مفخخة شنته ظهر اليوم على اتجاه منيان غرب مدينة حلب.

ونقلا عن مصدر طبي في مشفى الجامعة إن 8 اشخاص أسعفوا إلى المشفى ظهر اليوم بعد تعرضهم لحالات اختناق نتيجة هجوم إرهابيي “جيش الفتح” بالغازات السامة على اتجاه قرية منيان غرب مدينة حلب.

ولفت المصدر إلى أن الكوادر الصحية في المشفى تقوم بتقديم الإسعافات المناسبة لمعالجة حالات الاختناق للمصابين.

وأحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوى الرديفة في وقت سابق اليوم هجوما للتنظيمات الارهابية على اتجاه قرية منيان غرب مدينة حلب ودمرت لها عربتين مفخختين وقضت على العشرات من أفرادها.

وتزامن الهجوم الإرهابي مع استهداف التنظيمات الارهابية بالقذائف الصاروخية والطلقات المتفجرة أحياء حلب الجديدة والموكامبو والمشارقة وكلية الآداب ما تسبب باستشهاد 5 أشخاص واصابة 46 آخرين بجروح من بينهم مصور فى قناة العالم.

وسبق للتنظيمات الإرهابية أن أطلقت قذائف تحتوي غازات سامة على الأحياء السكينة في حلب أكثر من مرة كان آخرها يوم الأحد الماضي حيث استهدفت حيي الحمدانية وضاحية الأسد بالغازات ما أدى إلى إصابة 48 شخصا بحالات اختناق.