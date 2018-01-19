إصابة 8 فلسطينيين بجروح في قطاع غزة

أصيب 8 فلسطينيين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم على حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة “إن 8 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال بينهم 2 شرق مدينة غزة و6 شرق بلدة جباليا شمال القطاع وجميعهم إصابتهم في القدم وحالتهم متوسطة”.

وأشار القدرة إلى أن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلت المصابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وفي الضفة الغربية أصيب شابان فلسطينيان وطفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اعتداء قوات الاحتلال على أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس.

وكان ثلاثة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى خلال قمعها مظاهرة بقرية كفر قدوم فى نابلس صباح اليوم.