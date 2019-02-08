إصابة5 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مسجدا بالضفة الغربية

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح مختلفة مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا وسط مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن “خمسة فلسطينيين أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال مسجدا وسط البيرة وسرقة بعض مقتنياته بعد اعتدائها بالضرب على الموظف فيه واعتقاله”.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف أدعيس إن “اعتداء قوات الاحتلال على مكان عبادة دون مراعاة لحرمته هو جزء من مسلسل الاعتداءات التي تطول المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل يومي” مطالبا المجتمع الدولي بحماية المقدسات في فلسطين من اعتداءات قوات الاحتلال التي تأخذ شكلا ممنهجا.