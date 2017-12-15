إصدار الوكالات العدلية الكترونيا في عدلية ريف دمشق

أعلنت وزارة العدل أمس بدء إصدار الوكالات العدلية الكترونيا في مبنى عدلية ريف دمشق.

وفي تصريح صحفي من مبنى العدلية أكد وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أن إصدار الوكالات إلكترونيا يأتي في إطار الإصلاح القضائي الذي تعمل عليه الوزارة لافتا إلى أن الوزارة مستمرة بالعمل على أرشفة وثائق الكاتب بالعدل بشكلها الإلكتروني بهدف تبسيط الإجراءات والحد من التزوير والهدر لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة.

وبين الوزير الشعار أن الوزارة تعمل على تعميم الإصدار الإلكتروني لوثائق الكاتب بالعدل والأرشفة على جميع العدليات في المحافظات كافة كونه يحقق الربط بين الإدارات المختصة والوزارة ويتيح المجال لها بالرقابة والتدقيق على الوثائق التي يتم إصدارها بما يصون ويحفظ حقوق المواطنين.

بدوره شرح معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي آلية عمل الإصدار الإلكتروني للوكالات العدلية والذي أعدته الوزارة بالتعاون مع جامعة دمشق عبر أرشفة الوكالات القديمة وإصدار الحديث منها آليا بهدف حمايتها وبالتالي حماية حقوق المواطنين موضحا أن الوزارة نجحت في توثيق وارشفة نحو 8 ملايين وثيقة في العدليات السورية كافة ولا سيما أن الإصدار الآلي للوكالات يتم على ورق ذي مواصفات أمنية خاصة.