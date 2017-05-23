إصدار مذكرات اعتقال بحق أكثر من 60 موظفا تركيا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 69 موظفا من هيئتي رقابة حكوميتين في تركيا.

قناة “سي إن إن ترك” ذكرت أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 33 موظفا من هيئة الرقابة على الاتصالات و36 آخرين من هيئة مراقبة أسواق رأس المال، يزعم أنهم من أنصار الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في تركيا.

هذا وكانت منظمة العفو الدولية أدانت قيام نظام أردوغان بعمليات تسريح تعسفية وجائرة ضد عدد كبير من الموظفين الحكوميين في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت تموز الماضي مؤكدة أن هذه العمليات تتم لدوافع سياسية.