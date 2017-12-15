إصلاح الكبل البحري سيستغرق10 أيام

أوضح مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات أحمد سنبل أن خسارة إيرادات المكالمات الدولية بلغت 50%، نتيجة انخفاض حجم الحركة الدولية الصادرة، وذلك يعود للتطبيقات التي أتاحها الانترنت، مثل “فايبر”، “واتساب”، وغيرها، والتي يُجري من خلالها المواطنون معظم المكالمات الداخلية والدولية ما يتسبب بخسارة كبيرة في إيرادات الشركة.

وأكد سنبل أن السورية للاتصالات تعوض هذه الخسارة عن طريق توسيع شبكة مستخدمي الانترنت.

من جانب آخر نوه سنبل، إلى أن سبب انخفاض جودة الانترنت في الفترة الحالية، هو عطل في الكبل البحري الذي يربط بين طرطوس والإسكندرية في المياه الإقليمية المصرية.

وأشار مدير الإدارة التجارية إلى أن إدارة الاتصالات المصرية، بدأت بعمليات الصيانة، كما أن السورية للاتصالات تقوم بتعويض خسارة السعة الدولية للإنترنت عن طريق كوادر أخرى تم تحديثها مؤخرا، لافتا إلى أن عملية الإصلاح تستغرق مدة أقصاها 10 أيام.

في السياق ذاته، ذكر سنبل أن بطء الإنترنت في بعض المناطق دون غيرها، يعود إلى التوسع الدائم في الشبكة الداخلية،مضيفا أن السورية للاتصالات تعمل على إضافة بوابات للإنترنت والتي وصل عددها اليوم إلى أكثر من مليون بوابة “ADSL”، كما يتم العمل على زيادة السعة الدولية لمكافأة عدد البوابات، بالإضافة إلى إدراج خدمات جديدة مثل خدمة FTTP التي تشمل شريحة الفعاليات الاقتصادية.