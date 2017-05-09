إضراب الكرامة يستمر لليوم الـ23

يواصل الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 23 على التوالي وسط تصعيد إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي من إجراءاتها التنكيلية والظالمة بحقهم.

وكالة وفا للأنباء الفلسطينية ذكرت أن إدارة سجون الاحتلال أخضعت الأسرى الذين انضموا لرفاقهم المضربين إلى محاكمات جماعية وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات منها الحرمان من الزيارة واحتجازهم في زنازين قذرة وضيقة وسط تردي اوضاعهم الصحية.

من جهته صعد إعلام العدو عمليات التحريض ضد الأسرى وبث الأكاذيب والشائعات بهدف التأثير على معنوياتهم ودفعهم لإنهاء الإضراب، فيما أكد الأسرى أنهم مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق النصر بتلبية مطالبهم العادلة.