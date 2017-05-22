إضراب بكافة الأراضي الفلسطينية نصرة للأسرى

يعم إضراب شامل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم تضامنا مع الأسرى السوريين والفلسطينيين الذين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ36 على التوالي.

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإسناد إضراب الأسرى ذكرت أن اليوم هو يوم إضراب شامل لجميع المرافق بكل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 والشتات.

وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن مسيرات غضب حاشدة ستنطلق اليوم مع تنفيذ إضراب عن الطعام ليوم واحد.

من جهتها أفادت اللجنة الإعلامية الفلسطينية لإضراب الحرية والكرامة بأن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام بات خطيراً ويتطلب تحركا فعلياً لإنقاذ حياتهم، لا سيما بعد الأنباء المتكررة والمتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم في الساعات الأخيرة إلى المستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحية.

رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع أكد أنه لا توجد أي مفاوضات بين حكومة الاحتلال ومصلحة السجون من جهة وبين قيادة الإضراب من جهة أخرى، مشيرا إلى أن كل ما قيل وأشيع في الفترة الأخيرة عار من الصحة تماما.