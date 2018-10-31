إضراب عام في الجولان المحتل رفضاً لممارسات الاحتلال

يشهد الجولان السوري المحتل إضرابا عاما رفضا لممارسات سلطات الاحتلال واعتداءاتها على الأهالي الرافضين لما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” التي تشكل خطوة باتجاه تهويد الجولان.

أهالي الجولان المحتل نفذوا، اليوم، إضرابا عاما في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، رفضا لممارسات قوات الاحتلال الرامية إلى تهويد الجولان المحتل وضمه إلى كيانها المصطنع، وتنديدا بالاعتداءات العدوانية الهمجية على الأهالي الذين منعوا أمس إجراء ما تسمى “انتخابات المجالس المحلية”.

الإضراب شمل تعطيل جميع المدارس في قرى مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية ومسعدة إضافة إلى إغلاق المحال التجارية وإيقاف الأعمال اليومية المختلفة في أنحاء الجولان المحتل.