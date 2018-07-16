إطفاء حريق اندلع في غابات «حير المسيل» على طريق نهر البارد- بيت ياشوط

أخمد عناصر إطفاء الحراج في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب فجر اليوم حريقا كبيرا نشب في موقع قرية حير المسيل على طريق عام نهر البارد بيت ياشوط.

وبين المدير المكلف بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف أن النيران اندلعت مساء أمس واستمرت عمليات إخمادها حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم، وذلك لشدة الرياح ووعورة تضاريس المنطقة مشيرا الى أن اندلاعها قد يكون سببه عقب سيجارة.

وأضاف وسوف: أنه تمت الاستعانة بفرق إطفاء من محافظة اللاذقية لإخماد الحريق الذي تجري حتى الآن مراقبة بؤر النيران فيه خشية اندلاعها وامتدادها مجددا إلى مناطق مجاورة، لافتا إلى أن الحريق أتى على حراج تقدر مساحتها بمئات الدونمات وأغلبها من أشجار الصنوبر والكينا والبطم، موضحا أنه ستجري زراعة غراس جديدة عوضا عنها وذلك ضمن خطة الهيئة للموسم المقبل.