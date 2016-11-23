إطفاء طرطوس يتمكن من إخماد «46» حريقا خلال الليلة الماضية

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس الليلة الماضية 46 حريقا في بعض مناطق وقرى المحافظة.

وقال مدير فوج إطفاء طرطوس المقدم سمير شما إن الحرائق التي تم اخمادها اتت في مجملها على اراض زراعية وحراجية وكان أكبر هذه الحرائق بالقرب من دير مار الياس الريح عند قرية بحوزة، حيث اتى الحريق على اكثر من مئة دونم مزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات، والحريق الثاني في منطقة عمريت أتى على مساحة كبيرة من الأعشاب والقصب.

وأضاف أن بعض هذه الحرائق سببه الشرارة الكهربائية، اما البقية فكان سببها اهمال المواطنين بتكديس الاعشاب بعد تعشيبها ومن ثم اشعالها الأمر الذي يؤدي الى امتداد النيران والحرائق.