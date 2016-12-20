إطلاق أول قطار سريع يصل موسكو ببرلين

أطلقت السكك الحديدية الروسية أول قطار فائق السرعة، السبت 17 كانون الأول، من موسكو إلى العاصمة الألمانية برلين.

وأطلقت أول رحلة تجريبية للقطار “ستريج”، أي الخطاف، من محطة “كورسك” للسكك الحديدية في العاصمة الروسية موسكو باتجاه برلين.

وسيفتح هذا القطار السريع فرصا جديدة للروس، للوصول إلى ألمانيا بطريقة أسهل وأسرع. إذ يبلغ الوقت الإجمالي للرحلة من موسكو إلى برلين حوالي 20 ساعة و 14 دقيقة.

ومن المقرر أن يتم تسيير القطار بين موسكو وبرلين مرتين في الأسبوع.

وسجلت روسيا خلال العام الحالي زيادة بنسبة 9% في حركة المرور الدولية، وكذلك ارتفع عبور وسائل النقل الروسية إلى ألمانيا بنسبة 5%.