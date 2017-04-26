إطلاق التشغيل التجريبي لمعمل حديد حماة

أكد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري أهمية إعادة تشغيل معمل صهر الخردة وإنتاج القضبان الحديدية في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة خلال الأيام القليلة المقبلة ما يشكل رافدا قويا في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ على معمل حديد حماة للاطلاع على الناتج الأولي للتشغيل التجريبي، منوها بالجهود المبذولة لإعادة إقلاعه وتطوير وتحديث خطوطه الإنتاجية، لافتا الى ضرورة الإسراع في إنهاء الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستثمار فرن الخبز في المعمل وتوجيه ريعه لصالح العمال في ضوء العقد المبرم بين إدارة الشركة ومكتب نقابة الصناعات المعدنية اعتباراً من الأول من شهر أيار المقبل.

من جهة ثانية طلب المحافظ خلال جولة على محطة النواعير للمحروقات إحالة مدير المحطة والعاملين فيها وعدد من أصحاب المركبات المزودة مركباتهم بخزانات وقود إضافية الى الجهات المختصة على خلفية ارتكاب تجاوزات ومخالفات في المحطة.