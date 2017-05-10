إطلاق العرض الأول للفيلم السينمائي “+o” في ثقافي السويداء

تكريما لشهداء سورية الأبرار ووفاء لتضحياتهم النبيلة أطلق مساء اليوم في صالة المركز الثقافي العربي بالسويداء العرض الأول للفيلم السينمائي القصير “+o” تأليف معن دويعر وإخراج قصي العيسمي وإنتاج شركة البازلت.

ويجسد الفيلم ضمن سبع دقائق قصة انسانية عن الشهيد الذي قدم أغلى ما يملك فداء للوطن بأسلوب رمزي يصلح لكل زمان ومكان.

وبين مخرج الفيلم العيسمي أنه تم تصوير الفيلم بنظام “الصورة k4” وتتكامل فيه جميع أركان العمل السينمائي في ضوء انعدام الحوار وذلك لقوة النص والفيلم بشكل عام وهو تقدمة شركة البازلت للشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك لتستمر حياتنا ويعم الأمن والسلام مشيرا الى أن الفيلم مرشح للمشاركة في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية.

بدوره لفت مؤلف الفيلم نقيب فناني المنطقة الجنوبية دويعر إلى أن فكرة الفيلم تهدف لتعزيز مفهوم الشهادة وتوارثه بلغة سينمائية راقية بعيدة عن الابتذال والكلام مع تكثيف المشاهد بحيث لا يمكن اغفال أي لقطة تجنبا لهدم بنية المادة السينمائية في محاولة لتقديم عمل يرتقي لنبل وعظمة تضحيات الشهداء قدر الإمكان مبينا أن “+o” رمز لزمرة الدم المعطي الذي يعطي الجميع ويستهلك ذاته من أجل الاخرين.

من جهتها أشارت بطلة الفيلم الفنانة مجد نعيم إلى أن هذا العمل أقل ما يمكن تقديمه للشهداء بأسلوب جميل وراق لكون السينما الصامتة لغة البلاغة وهو عبارة عن فكرة بسيطة وعميقة يجسد شفافية الاطفال وحساسيتهم وتوارثهم لمفهوم الشهادة علما أن الفيلم يقدم في مضمونه قراءات متعددة.

وقدمت فرقة شهرزاد قبل عرض الفيلم فقرات فنية راقصة جسدت قيم ومعاني الشهادة والتضحية.