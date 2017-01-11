إطلاق المرحلة الأخيرة لكتابة أطول رسالة وفاء للوطن من حلب

انطلقت في حلب أمس فعاليات المرحلة الأخيرة لأطول رسالة وفاء من الشعب السوري للوطن وقائده التي ينظمها تجمع شباب الوحدة الوطنية، وذلك من مقر فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وتستمر عشرة أيام وتشمل المدينة وريفها.

وقال أمين فرع حلب لحزب البعث فاضل نجار: إننا اليوم نكتب رسالة الحق رسالة البطولة والصمود والوفاء لجيشنا البطل وقائدنا لنؤكد جميعا ولاءنا وحبنا لوطننا، موضحا أن هذه الرسالة نخطها بشعاع من نور وبدماء شهداء الوطن الذين ضحوا في سبيل عزته وكرامته، مشيرا إلى أن الشعب السوري اليوم هو أشد عزيمة وأقوى إرادة وتصميما على التصدي لكل أعداء الوطن.

من جانبها نائب رئيس التجمع شهد إبراهيم بينت أن أبناء سورية تصدوا للإرهاب والفكر الظلامي طيلة الفترة الماضية، واليوم جاء دور الشباب لإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون وبناء جيل واع متسلح بالمعرفة والعلم، مشيرا إلى أن شباب الوحدة الوطنية سيوجهون أطول رسالة وفاء ومحبة للوطن وقائده بطول 10 كم لتصل للعالم أجمع مؤكدة أن سهام الحاقدين ستتحطم على صخرة صمود الشعب السوري.

وقدم التجمع عرضا توضيحيا لمسيرة عمله طيلة الفترة الماضية وزيارته إلى كل المحافظات والمشاركة الواسعة من قبل الشعب العربي السوري في كتابة رسائل المحبة والوفاء والولاء للوطن.