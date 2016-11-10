إطلاق النار على شرطيين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

وقع حادث إطلاق نار، صباح اليوم الخميس، على شرطيين أمريكيين، في مدينة بيتسبرج جنوب غرب ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتلهما.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أكد رئيس بلدية مدينة بيتسبرج، أن اثنين من ضباط الشرطة قتلا إثر تعرضهما لحادث إطلاق نار في بنسلفانيا.

يذكر أنه قد كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة “NBC” الإخبارية الأمريكية، قبل انطلاق الانتخابات الثلاثاء الماضي، امتناع الأمريكان من أصول أفريقية عن التصويت لصالح المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة دونالد ترامب، في ولايتي أوهايو وبنسلفانيا خلال الانتخابات الأولية بينه وبين منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وكانت ولاية بنسلفانيا، التي يبلغ نسبة الناخبين من أصول أفريقية فيها 10% أي 829 ناخباً، فقد منحوا أصواتهم لكلينتون بنسبة 91% مقابل صفر لترامب.