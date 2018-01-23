إطلاق برنامج عمل المؤسسة العامة للسينما في العام الحالي

خلال مؤتمر صحفي عقد بالأمس في صالة سينما الكندي بدمشق، أطلقت المؤسسة العامة للسينما برنامج عملها لعام 2018، والذي تضمن كل نشاطات المؤسسة، بما في ذلك إنتاج الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة وأفلام مشروع دعم سينما الشباب وعروض الأفلام والمهرجانات والتظاهرات السينمائية والمطبوعات والنشاطات السينمائية.

الخطة الإنتاجية للعام الحالي التي أعلن عنها مدير عام المؤسسة، مراد شاهين، تضمنت ستة أفلام روائية طويلة حتى الربع الأول من العام المقبل، وهي عزف منفرد لعبد اللطيف عبد الحميد، ودمشق حلب لباسل الخطيب، ونجمة الصبح لجود سعيد، ومشروع لأحمد إبراهيم أحمد، وآخر لرشا شربتجي، كأول تعاون لها مع المؤسسة العامة للسينما، إضافة إلى فيلم للمخرج سيف الدين سبيعي.

ولفت شاهين إلى أن هناك ثلاثة نصوص من هذه الأفلام تمت الموافقة عليها بشكل نهائي بعد أن عرضت على القراء لإبداء الرأي، أما باقي المشاريع فالموافقة عليها مرتبطة باكتمال نصوصها، كما أوضح أنه تم تقسيم مشروع دعم سينما الشباب هذا العام إلى عشرة أفلام لمن تقدموا من خارج المؤسسة وعشرين فيلماً لمن سيتم تخريجهم هذا العام في دورة دبلوم علوم السينما.

وعن عروض نتاجات المؤسسة لعام 2018 سيتم بحسب شاهين عرض مجموعة من الأفلام الروائية الطويلة منها الاعتراف للمخرج باسل الخطيب ورجل الثورة للمخرج نجدة إسماعيل أنزور وليليت السورية للمخرج غسان شميط وأمينة للمخرج أيمن زيدان ودرب السما للمخرج جود سعيد الذي سيتم تصوير بعض مشاهده في أوروبا حسب الاتفاق مع شركة آدمز برودكشن إضافة لفيلم حنين الذاكرة للمخرجين المتميزين في مشروع دعم سينما الشباب.

وستتابع المؤسسة العامة للسينما مشاركاتها في المهرجانات العربية والأوروبية إضافة إلى تظاهرة سينمائية بعنوان “أحدث إنتاجات السينما العالمية” بثلاثة أجزاء خلال العام يتم خلال كل جزء عرض ما يقرب 90 فيلماً اجنبياً متنوعاً بواقع ثلاث حفلات يومياً بدار الأسد للثقافة والفنون.