إطلاق حملة تحصين للأغنام والماعز ضد مرض الجدري في القنيطرة

أطلقت مديرية زراعة القنيطرة أمس حملة تحصين للاغنام والماعز ضد مرض الجدري في “بلدة خان ارنبة وقرية حضر ومنطقة الكوم”، بهدف حماية الثروة الحيوانية ووقايتها والحفاظ عليها وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح مدير الزراعة المهندس شامان الجمعة أن الحملة تهدف إلى تحصين قطعان الأغنام والماعز من مرض الجدري الذي يتسبب في الكثير من الخسائر الاقتصادية للمربين.

بدوره أشار رئيس دائرة الصحة الحيوانية بالمديرية الدكتور محمود ذيب الى ان مرض جدري الاغنام والماعز يسبب نفوق القطيع ويحول دون استيراد عروق جديدة الى المناطق المصابة بالمرض، كما يؤدي الى تدني انتاج الحليب ونوعية الجلود وبالتالي الحد من تصدير رؤوس الأغنام والماعز، مؤكدا خلو قطعان الثروة الحيوانية في كل من ”بلدة خان أرنبة وقرية حضر ومنطقة الكوم من هذا المرض”، لافتا الى مشاركة جميع كوادر المديرية بالحملة من اطباء بيطريين وفنيي الوحدات الإرشادية.