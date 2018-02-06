إطلاق حملة تشجير في رابطة المركز الثاني لشبيبة حمص

أطلق فرع اتحاد شبيبة الثورة بحمص حملة تشجير في عدد من قرى المحافظة التابعة لمجال عمل رابطة المركز الثاني تتضمن زراعة ألف غرسة حراجية ومثمرة.

وذكر أمين الرابطة علي صبح أن الحملة بدأت في قرية أبو دالي وتضمنت إقامة حديقة للشهداء في القرية إلى جانب زراعة عدد من الأشجار المثمرة والحراجية في مدرسة القرية موضحا أن الحملة ستستمر حتى نهاية شهر آذار القادم وستشمل وحدات المشرفة والجابرية وزيدل وفيروزة وسكرة والريان.

ولفت صبح إلى تعاون أهالي البلدة في تأمين الغراس وزراعتها وإلى الانطباع الجيد الذي تركته هذه الحملة في نفوس أهالي القرية وفي تعزيز الدور الحضاري والتنموي لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة.