إطلاق حملة نظافة عامة بمركز مدينة الحسكة

أطلقت محافظة الحسكة اليوم حملة نظافة في شوارع وأسواق مركز المدينة بمشاركة عدد من المؤسسات والدوائر الخدمية لتنظيف الأتربة وترحيل القمامة على امتداد شارع فلسطين والتحرير والجامع الكبير وصولا إلى منطقة سوق الهال.

وأشار رئيس مجلس المدينة بسام العفين أن الورشات الفنية التابعة للمجلس تقوم حاليا بمد الشبكات الكهربائية لإنارة شارعي الجامع الكبير وفلسطين، وما تحتويه من أسواق ومحلات تجارية لكي تعاود افتتاح أبوابها في الفترة المسائية، مبينا أن المجلس استلم خلال الأسبوع الحالي آليتين من منظمة اليونيسيف وآليتين من مديرية الزراعة لكي تستخدم في جمع وترحيل القمامة من مركز المدينة إلى الأماكن المخصصة لها.

من جهته أوضح مدير الثقافة محمد الفلاج أن مشاركة قسم من عمال الدوائر الرسمية في حملة النظافة داخل مديرياتهم وأمامها دليل حضارة ورقي وتكاتف مع مجلس المدينة الذي يعاني بعض الصعوبات في تأمين آليات نقل الأتربة والقمامة.

ولفت مدير الزراعة المهندس عامر سلو إلى ان عمال المديرية ومنذ اللحظات الأولى من الدوام الرسمي باشروا بتنظيف الشارع الرئيس للمديرية وتجميع الأتربة والقمامة لترحيلها بالتعاون مع عمال مجلس مدينة الحسكة.