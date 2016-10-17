أعلنت مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة اليوم عن إطلاق مشروع “دعم مسرح الشباب لعام 2017 ”، حيث يبدأ تقديم الطلبات في ديوان المديرية بدمشق حتى نهاية شهر تشرين الثاني القادم.

وجاء في شروط المديرية لتقديم الشباب للمشروع أن يكونوا من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية بجميع أقسامه وعملوا بصفة مخرج لدى المنظمات الشعبية عمال – شبيبة- جامعة، ولم يقدموا أي عمل إخراجي سابق لصالح المسرح القومي وان يكونوا من مواليد 1972 وما بعد.

وحول النص المقدم أشارت المديرية إلى أنه ينبغى أن يكون حاصلا على موافقة من لجنة القراءة في المديرية وأن يخضع للجنة مشاهدة بهدف تقديم النصح وإبداء الملاحظات الفنية.

يذكر أن مشروع دعم مسرح الشباب لعام 2017 يتم فيه تقديم أعمال مسرحية تنتجها مديرية المسارح والموسيقا، عن طريق منح إنتاجية تتضمن كلفة الإنتاج من ديكور وإكسسوار وأزياء ومكياج وموسيقا وأجور فريق العمل، وسيتم اختيار أصحاب العروض المتميزة لمنحهم فرصة ثانية في عام 2018.