إطلاق نار بالقرب من القنصلية الروسية في اسطنبول دون وقوع إصابات

أعلنت السفارة الروسية في أنقرة اليوم أن إطلاق نار وقع بالقرب من القنصلية الروسية العامة في اسطنبول مؤكدة عدم وجود إصابات بين صفوف العاملين في البعثة الدبلوماسية الروسية هناك.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار نتيجة لسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الداعمة للإرهاب والقائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى إضافة إلى الحملة القمعية المتواصلة التي يشنها على محافظات جنوب شرق تركيا وعلى الأحزاب ووسائل الإعلام المعارضة له.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الملحق الإعلامي في السفارة ايرينا كاسيموفا قولها “إن حادثة إطلاق النار لا علاقة لها بالقنصلية الروسية في اسطنبول ولم تسفر عن وقوع إصابات بين موظفي القنصلية أو المواطنين الروس”.

وكان عدد من البعثات الدبلوماسية في اسطنبول بينها الألمانية والفرنسية والأمريكية أطلقت في عدة مناسبات تحذيرات لرعاياها من احتمال وقوع هجمات إرهابية في المدينة.