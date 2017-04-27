إطلاق 10 ملايين من مياه سد الباسل لسقاية الأراضي الزراعية جنوب الحسكة

أطلقت مديرية الموارد المائية في الحسكة اليوم مياه سد الباسل جنوب المحافظة لسقاية المساحات المرخصة البالغة 12 ألف هكتار على سرير نهر الخابور وصولا إلى بلدة الصور عند الحدود الادارية الفاصلة بين الحسكة ودير الزور.

وبين معاون مدير الموادر المائية عزيز ميخائيل أن إطلاق مياه السد جاء تلبية لطلب المزارعين علما أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاقها لسقاية المزروعات خلال الموسم الحالي. مقدرا نسبة المياه التي سيتم استهلاكها بـ 10 ملايين متر مكعب.

وأضاف ميخائيل أن مستوى تخزين السد الحالي يسمح باعطاء مياه لسقاية المزروعات خاصة مع ارتفاع المنسوب نتيجة الهطولات المطرية الاخيرة لافتا إلى أن إجمالي المياه المستهلكة من مخزون السد في سقاية المزروعات خلال هذا الموسم بلغ 30 مليون متر مكعب.

وتبلغ نسبة تخزين سد الباسل جنوب الحسكة 194ر101 مليون متر مكعب