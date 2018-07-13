“إطلالات سورية” معرض فني لفرع حلب لاتحاد الصحفيين

احتفاء بذكرى أداء القسم للسيد الرئيس بشار الأسد افتتح أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار ومحافظ حلب حسين دياب معرض الفنانين الشباب “إطلالات سورية” الذي يقيمه فرع اتحاد الصحفيين بالتعاون مع صالة الخانجي للفنون الجميلة وذلك في صالة الخانجي.تضمن 50 لوحة من نتاجات متنوعة لـ 18 فناناً مشاركاً من خريجي كلية الفنون الجميلة والتي لاقت إعجاباً من الحضور.

وأكد أمين الفرع والمحافظ أهمية الفن التشكيلي والذي يجسد إبداعات الشباب ويعكس قدراتهم وطاقاتهم في عكس كل أشكال الحياة من خلال لوحاتهم وألوانهم مؤكدين دعمهم لهؤلاء الشباب للمساهمة في بناء الوطن.

وبين الزميل رئيس الفرع عبد الكريم عبيد أن المعرض هو تشجيع للفنانين الشباب الذين تخرجوا من كلية الفنون الجميلة وأصبحوا فنانين تشكيليين ولأول مرة يشاركون في معارض جماعية، لافتاً إلى أن اللوحات تتحدث عن التراث الحلبي والأعمال الفنية الحديثة المتفرقة من مدارس مختلفة، كما يوجد تشكيلات فنية ومواد مختلفة لتقنية الغرافيك أو التصوير الزيتي.

حضر الافتتاح عضو قيادة الفرع محمد سالم شلحاوي وعضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة محمد الأبو حمد وعدد من أمناء وقيادات الشعب الحزبية.

معن الغادري