إعادة افتتاح للمتحف القديم والجديد بلا تمويل

طرطوس- البعث

أثار إعادة افتتاح متحف طرطوس الجديد خلال فعاليات مهرجان طرطوس الثقافي المنصرم التباساً حول ما سمي حينها “خطأً” تدشين متحف طرطوس الجديد وفق نص بروشور المهرجان، ولاسيما أن قطعة الأرض التي خصصت لدائرة آثار طرطوس بمساحة 7300م2 شمالي طرطوس قرب فرع السدود بداية الحرب على سورية لإشادة متحف جديد ما تزال على حالها، فكيف تم ذلك؟

فواز حسن مدير آثار طرطوس لم ينفِ الالتباس الحاصل، موضحاً أن ما تم كان إعادة افتتاح المتحف القديم بموقعه الشهير “الكاتدرائية” الذي أغلق خلال الفترة الماضية – كباقي مواقعنا الأثرية – لضرورات الحفاظ على مقتنياتنا الأثرية من العبث والطامعين، وهو الموقع الأثري الأول الذي يعاد افتتاحه بموافقة وزارة الثقافة، فيما أرض موقع المتحف الجديد لا تزال تنتظر التمويل للبدء بإنجاز الدراسات والبناء، كما يتم إعادة تأهيل متحف جزيرة أرواد ليفتح أبوابه في وجه الزوار قريباً.