إعادة الاتصالات بين الحسكة والقامشلي بعد إصلاح الأعطال على الكابل

أصلحت ورشات الشركة السورية للاتصالات في الحسكة أمس القطع الحاصل على مسار الكابل الضوئي بين مدينتي الحسكة وتل تمر الذي أدى إلى انقطاع جزئي للاتصالات بين مدينتي الحسكة والقامشلي.

وأكد مدير فرع الشركة السورية للاتصالات الدكتور جميل بلال استقرار الاتصالات الثابتة بين مدينتي الحسكة والقامشلي، بعد إصلاح الكابل وصيانة بعض الوصلات الممتدة على مساره، مشيرا إلى أن الأعطال ناتجة عن أعمال الحفر في المنطقة.

وأشار بلال إلى أن الورشات تستمر بأعمال صيانة مسار الكابل الضوئي بين مدينتي الحسكة والعريشة الذي طاله التخريب نتيجة الأعمال الإرهابية لافتا إلى أنه تم انجاز 60 بالمئة من الأعمال وقد تستغرق إعادة الكابل الضوئي إلى الخدمة وقتا أطول نتيجة الأعطال الكثيرة على مساره.