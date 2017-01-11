إعادة التغذية الكهربائية لمحافظة القنيطرة بعد اعتداء إرهابي

أكد مدير عام مؤسسة نقل الكهرباء المهندس نصوح سمسمية أن ورشات الصيانة التابعة للوزارة تمكنت خلال وقت قصير من إعادة التغذية الكهربائية إلى مدينة القنيطرة بعد تعرضها لاعتداء إرهابي أدى إلى انهيار ثلاثة أبراج على خط خان الشيح القنيطرة.

وأوضح سمسمية أن الاعتداء الإرهابي على خط 66 توتر عالي أدى إلى فقدان التغذية الكهربائية بالمحافظة حتى تمكنت ورشات الصيانة بخبراتها من إعادة الأبراج المنهارة إلى الخدمة وبتكلفة بلغت 25 مليون ليرة سورية واستغرقت أعمال الصيانة والاصلاح ثلاثة أيام متواصلة.

ولفت سمسمية إلى أن الوزارة تسعى لتأمين الطلب على الطاقة الكهربائية رغم الصعوبات والتحديات الموجودة داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.

وكانت مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي اعتدت بتاريخ 2 من الشهر الجاري على عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الخزرجية بريف دمشق الجنوبي الغربي ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة القنيطرة.