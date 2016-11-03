إعادة العمل بمركز خدمة المواطن في حمص خلال شهرين.

قال محافظ حمص طلال البرازى خلال جولة له اليوم على مبنى مجلس المدينة ومركز خدمة الذي يقع وسط المدينة ضمن التجمع التجارى والحكومى إنه ستتم اعادة عمل المركز خلال مدة لن تتجاوز الشهرين.

بدوره اشار المهندس ناظم طيارة رئيس مجلس المدينة الى انه تم التعاقد مع موءسسة الانشاءات العسكرية لتنفيذ اعمال التاهيل لمدة ثمانية اشهر لكامل مبنى البلدية مع التركيز على اعادة مركز خدمة المواطن فى اقصر فترة زمنية بهدف تخديم المواطنين بشكل افضل0من جهته اوضح المهندس محمد رسمى السباعى مدير المعلوماتية فى مجلس مدينة حمص انه يوجد حاليا خمسة مراكز للنافذة الواحدة وخدمة المواطنين فى المدينة تتوزع فى كل من احياء عكرمة والارمن والعدوية والحمرا والمحطة.