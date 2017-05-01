إعادة انتخاب رينزي على رأس الحزب الديمقراطي الإيطالي

أعيد انتخاب رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي على رأس الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلامية أن المرشحين الآخرين في الانتخابات وهما وزير العدل الحالي أندريا أورلاندو وحاكم منطقة بوليا جنوب إيطاليا ميشيلي اميليانو هنأا رينزي بفوزه قبيل نهاية عملية فرز الأصوات.

وحسب ما أوضح الحزب الديمقراطي أدلى ما بين 1.9 ومليوني شخص بأصواتهم في هذه الانتخابات وهو ما يمثل انخفاضا واضحا مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة التي سجلت مشاركة 3 ملايين شخص.

وبعيد إعلان فوزه أشار رينزي في تغريدة له على موقع تويتر إلى أنه يريد “تشكيل تحالف كبير ليس مع الأحزاب التي لا تمثل سوى نفسها.. بل الرجال والنساء الذين يمثلون كل قوى الواقع المدني في إيطاليا” حسب وصفه.