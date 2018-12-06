إعادة تأهيل الكليات المتضررة في الحسكة شارفت على نهايتها

بلغت نسبة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الكليات المتضررة جراء الأعمال الإرهابية التي ينفذها فرع جامعة الفرات في الحسكة 95 بالمئة.

وأكد رئيس فرع الجامعة الدكتور نجم الحميدي في تصريح له أن المشاريع التي يتم تنفيذها في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع استلامها خلال الأيام القليلة القادمة وتشمل أربعة مدرجات في كليتي الآداب والتربية ومشروعي تأهيل للسكن الطلابي وبناء سكن لأعضاء الهيئة التدريسية تم تنفيذها من قبل فرع مؤسسة الإسكان العسكري.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشاريع وفق الحميدي 257 مليون ليرة سورية منها 122 مليوناً لبناء أربعة مدرجات في كليتي الآداب والتربية و85 مليون ليرة سورية لتأهيل وصيانة وحدتين سكنيتين للطالبات وتخصيص 50 مليون ليرة لبناء سكن لأعضاء الهيئة التدريسية في مقر فرع الجامعة.

ونفذ فرع جامعة الفرات خلال العام الفائت وبداية العام الجاري أعمال صيانة لأبنية الكليات المتضررة جراء الأعمال الإرهابية بكلفة إجمالية بلغت 60 مليون ليرة سورية شملت كليات الحقوق والهندسة المدنية والزراعية وطب الأسنان والعلوم.