إعادة تأهيل قسم الأطفال في مشفى حلب الجامعي بكلفة 120 مليون ليرة

افتتح اليوم قسم الأطفال في مشفى حلب الجامعي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتجهيزه بكلفة إجمالية بلغت نحو 120 مليون ليرة وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.

وأوضح المدير العام لمشفى حلب الجامعي الدكتور إبراهيم حديد أن أعمال التأهيل والتجهيز شملت غرف الجناح البالغ عددها 23 غرفة تضم 40 سريرا إضافة إلى تجهيز قاعتين لاستخدامهما في المحاضرات والبحث العلمي وإجراء الدروس السريرية.

من جانبها بينت مسؤولة الصحة والتغذية في مكتب اليونيسيف بحلب الدكتورة إسراء خلف أن المنظمة أسهمت بتمويل المشروع في إطار تعاونها مع المحافظة لتوفير الخدمات الصحية لاطفال حلب انطلاقا من حرص المنظمة على إيصال الخدمات الصحية وتوفير فرص التعليم بالتشارك مع الجهات الحكومية مشيرة إلى أن المنظمة قدمت أيضا 20 حاضنة أطفال للمشفى بهدف توفير الرعاية المطلوبة للأطفال.

حضر الافتتاح محافظ حلب حسين دياب والممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف بدمشق فران ايكويزا والدكتور عبد الغني قصاب وعبد السلام بري عضوا المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومدير مكتب اليونيسيف بحلب.