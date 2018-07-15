إعادة تأهيل محطة كهرباء دوما

أكد رئيس مجلس مدينة دوما خالد المكبتل أنه تم البدء بإعادة تأهيل المحطة الرئيسية للكهرباء في مدينة دوما، وذلك بعد العمل على رفع وتيرة الأعمال الخدمية وتقديم الدعم المالي لجميع الوحدات الإدارية في الغوطة الشرقية من قبل محافظة ريف دمشق.

كما باشرت ورشات المؤسسة العامة للكهرباء بتأهيل المحطة الرئيسية، وبعد الانتهاء من تأهيلها سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي إعادة تأهيل خزانات الكهرباء داخل أحياء دوما، بالإضافة لتأهيل الشبكة الداخلية بشكل كامل.‏

وأشار المكبتل إلى أن مجلس المدينة يتابع أعمال التنظيف في شارع الجلاء جانب المالية، إضافة إلى استمرار أعمال التنظيف وفتح الطرقات في عدد من أحياء المدينة.‏