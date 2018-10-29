إعادة تفعيل مكتب التشغيل في دير الزور

بعد انقطاع دام خمس سنوات أعادت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور تفعيل عمل مكتب التشغيل .

وذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور عبد الرحمن شويش أنه تم تفعيل عمل مكتب التشغيل بعد ربط مكتب المديرية بالشبكة المركزية في الوزارة وبات بالإمكان التسجيل في مكتب التشغيل واستخراج وثيقة قيد العمل في مبنى المديرية الامر الذي يخفف من معاناة المواطنين الذين كانوا يضطرون للسفر الى دمشق او المحافظات الأخرى لإنجاز هذا الأمر.

بدوره اشار مدير مكتب التشغيل المهندس عبد الرحمن الكحيط إلى أن “مكتب التشغيل يعد صلة الوصل بين سوق العمل والكوادر البشرية ويعطي إحصائيات دقيقة عن المشتغلين والمتعطلين سواء من حيث العدد أو الشهادات أو الخبرات”، مبينا أن العمل في المكتب يتم بصورة متكاملة بعد ربط شبكة المديرية مع الشبكة المركزية في الوزارة سواء بالنسبة للمسجلين سابقا أو المسجلين في محافظات أخرى أو الراغبين في التسجيل.

بدورهم عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن إعادة تفعيل مختلف الخدمات في دير الزور يأتي في سياق تعزيز حالة التعافي التي تعيشها المحافظة بعد تحريرها من رجس الإرهاب.