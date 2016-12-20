إعادة سائقي الحافلات التي أحرقت حافلاتهم من قبل الإرهابيين في ريف ادلب

قالت مصادر إعلامية انه تم مساء اليوم وعن طريق الهلال الأحمر العربي السوري إعادة 21 سائقا من السائقين الذين أحرقت حافلاتهم من قبل الإرهابيين في محيط بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية بريف إدلب.

وبحسب وكالة “سانا” التي نقلت عن مصدر لم تحدد صفته أن من بين من تمت إعادتهم جريحين وجثماني شهيدين.

وكان إرهابيو “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” استهدفوا في 18 من هذا الشهر الحافلات المتجهة إلى إدلب لإجلاء الجرحى والمرضى من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية.