إعادة فتح شارع الروابي بحي الزراعة في اللاذقية

أعاد مجلس مدينة اللاذقية اليوم فتح شارع الروابي في حي الزراعة ووضعه بالخدمة عقب الانتهاء من أعمال التعبيد والإنارة والأرصفة.

وعبر عدد من السائقين والمارة في الحي الذي يصل حي الزراعة بشارع الحسيني بمحاذاة سور المدينة الجامعية وصولا إلى دوار الزراعة عبر شارع فرعي ومدخل مشفى تشرين الجامعي عن ارتياحهم لانتهاء الأعمال في الشارع مع اللمسة الجمالية التي يوفرها عبر تحديد أماكن ركن السيارات واتساع الأرصفة والإنارة بالطاقة الشمسية.

مدير المشروع المهندس محمود نعيمة من فرع الإنشاء السريع في الشركة العامة للبناء والتعمير بين أن الهدف الأساسي من المشروع تخفيف الازدحام في حي الزراعة من باب المدينة الجامعية والاوتستراد المار في الحي، مبينا أن الكشوف التقديرية للمشروع بلغت نحو 77 مليون ليرة شملت استبدال الطبقات الرئيسة وشق الطريق الرئيسي والأرصفة والأطاريف.

رئيس دائرة الأملاك العامة في مجلس المدينة المهندس وائل ديوب لفت إلى أن ورشات مجلس المدينة تعمل حاليا على إزالة الاشغالات سواء الخاصة منها أو العامة وتوزيعها وفق القوانين والانظمة في شوارع أخرى.