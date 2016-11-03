إعادة محاكمة في ألمانيا بسبب نوم القاضي؟!!

تم إعادة محاكمة رجلين يشتبه في سرقتهما متجرا للبقالة في ألمانيا، والسبب أن أحد أعضاء هيئة المحكمة غلبه النوم أثناء الجلسة.

وأكدت المحكمة أن القاضي الذي ترأس الجلسة قرر أنه من الأفضل إعادة المحاكمة مرة أخرى عوض منح المتهمين ذرائع واضحة للطعن على الحكم.

وتشمل هيئات المحاكم في ألمانيا في العادة خمسة أعضاء؛ ثلاثة قضاة واثنين من الجمهور. وفي الحالة المذكورة، كان عضو الهيئة من الجمهور هو من غلبه النوم. ومن حسن الحظ، أن النوم غالب العضو في أول أيام المحكمة، فتم استقدام مواطن آخر محل العضو النائم دون إضاعة الوقت والعودة إلى الأمور من بدايتها.