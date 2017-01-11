إعادة محطة الاتصالات اللاسلكية ببلدة أبو راسين بالحسكة إلى الخدمة

اعاد فرع الشركة السورية للاتصالات في الحسكة اليوم محطة اتصالات نقل خدمة الاتصالات لاسلكيا في بلدة ابو راسين بريف راس العين الى الخدمة بعد ثلاث سنوات من الانقطاع جراء الاعمال الارهابية.

وبين مدير فرع الشركة الدكتور جميل بلال ان المحطة تتسع لنحو 1400 خط منها 980 خطا تم وضعها في الخدمة بغية تزويد

المشتركين بخدمة الاتصال لاسلكيا عن طريق المحطة المذكورة، مؤكدا سعي الشركة لاعادة خدمة الاتصالات الثابتة لمقسم اتصالات تل براك والشدادي والعريشة بالتزامن مع انجاز عمليات اصلاح محور الكابل الضوئي بين بلدتي العريشة و مدينة الشدادي.