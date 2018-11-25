إعانات مالية للبلديات المحدثة في عدد من المحافظات

تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم الدعم للوحدات الإدارية والبلديات المحدثة في المحافظات من خلال منحها إعانات مالية وتأمين كل مستلزماتها لتتمكن من تأدية المهام الموكلة إليها.

وضمن هذا الإطار منحت الوزارة محافظة طرطوس إعانة مالية قدرها 220 مليون ليرة وزعت لـ 22 بلدية محدثة، ومنحت محافظة ريف دمشق إعانة مالية قدرها /130/ مليون ليرة لـ/13/ بلدية محدثة.

وقدمت الوزارة لمحافظة حماة إعانة مالية بلغت/120/مليون ليرة لدعم/12/ بلدية محدثة و/110/ملايين لمحافظة اللاذقية لدعم/11/بلدية تم إحداثها ومحافظة حمص إعانة مالية قدرها/50/مليون ليرة توزع لخمس بلديات محدثة.

وقدمت الوزارة إعانة مالية لمحافظتي السويداء ودرعا قدرها/40/مليون ليرة سورية لكل محافظة للبلديات المحدثة ومنحت بلدة المشنف العائدة لمحافظة السويداء إعانة مالية قدرها/12/مليونا و350 ألفا لصيانة الطرق و/12/ مليون ليرة لمحافظة حماة لتنفيذ عبارة صندوقية وقناة بيتونية بقرية ناعور شطحة.