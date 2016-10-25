إعتقال روسي بسامارا بتهم الانضمام لـ “داعش”

اعتقلت السلطات الروسية شابا في مدينة سامارا جنوب شرق روسيا لمحاولته الانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر في هيئات انفاذ القانون في مدينة سامارا قوله.. “إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقل طالبا في جامعة تولياتي الحكومية وذلك لمحاولته الالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية” مشيرا إلى أن الإرهابيين تمكنوا من تجنيد الشاب عبر شبكة الانترنت وعرضوا عليه التدرب في معسكر خاص ليقوم بعد ذلك بالتسلل عبر الحدود التركية إلى سورية والانضمام إلى التنظيم الإرهابي المذكور.

وكان رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يفغيني سيسويف أعلن سابقا أن نحو 7 آلاف من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة يقاتلون إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي.