إعصار قوي يضرب اليابان

أصيب 17 شخصا بجروح ونقل نحو 700 آخرين إلى الملاجئ جراء إعصار قوي ضرب جزيرة اوكيناوا جنوب غرب اليابان اليوم.

ونقلت فرانس برس عن المسؤول في مكتب إدارة الكوارث ماساتسون ميازاتو قوله: “إن 17 شخصا اصيبوا بجروح في حوادث ناجمة عن الإعصار في أوكيناوا ولكن لم تسجل وفيات” مرجحا ارتفاع حصيلة الجرحى.

وتوقعت السلطات المحلية أن يصل الإعصار ترامي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كيلومترا في الساعة إلى جزيرة هونسو غدا متسببا بأمطار غزيرة في العديد من المناطق ويستمر حتى الاثنين حيث يمكن ان يتسبب بأضرار أكبر مع مواصلة طريقه عبر الأرخبيل.

بدورها أشارت شبكة (إن إتش كي) إلى أن نحو 700 شخص نقلوا إلى الملاجئ بينما قطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل وألغيت 386 رحلة جوية على الأقل وأعلنت السكك الحديد وقف كل رحلاتها في أوساكا حتى ظهر غد.

يشار إلى أن الإعصار ترامي هو الرابع والعشرون الذي يضرب آسيا منذ بداية عام 2018.

وقتل عشرة أشخاص في اليابان عندما اجتاح إعصار غرب الأرخبيل مطلع أيلول الجاري.