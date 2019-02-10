إعفاءات بالجملة في تربية طرطوس

أصدرت وزارة التربية اليوم قراراً أنهت بموجبه تكليف مدير تربية طرطوس عبد الكريم عزت حربا من عمله، وتكليف الموجه الاختصاصي علي محمود شحود بتسيير أمور المديرية، كما أصدرت الوزارة قرارات أعفت بموجبها كل من: رئيس دائرة الامتحانات، رئيس شعبة الثانوي بدائرة الامتحانات، وثمانية موجهين اختصاصيين بسبب مخالفتهم التعليمات الامتحانية. مصدر مطلع في وزارة التربية كشف للبعث ميديا أن القرارات الصادرة اليوم تأتي في إطار تصحيح مسار العملية التربوية وجودتها، مبيناً أن الوزارة لن توفر جهداً في سبيل الوصول بالعملية التدريسية إلى المستوى المأمول وتأمين مستلزمات نجاحها.