إعفاء 7 مسؤولين في “محروقات” بسبب التجاوزات

أعفى وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم مدير فرع محروقات ريف دمشق، إضافة إلى ستة رؤساء دوائر ومحطات في الشركة، وذلك إثر المخالفات والتجاوزات المرتكبة منهم بنتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات الرقابية.

وشملت قائمة الإعفاء من المهام كلاً من مدير فرع محروقات ريف دمشق مالك عبد السلام، ورئيس دائرة التوزيع المباشر بفرع محروقات دمشق فراس ليوس، ورئيس دائرة التوزيع المباشر بفرع محروقات ريف دمشق يحيى إبراهيم، إضافة إلى رئيس محطة المطار العائدة لفرع محروقات ريف دمشق، ورئيس محطة يبرود العائدة لفرع محروقات ريف دمشق، ورئيس لجنة الكشف على المنشآت الصناعية والتجارية، ورئيس مستودع 202 بفرع محروقات دمشق.

ونقلت «الوطن» عن مصدر مسؤول في محروقات قوله: ان الإعفاءات كانت تنفيذاً لمقترحات تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تضمن نتائج تحقيقات حول أداء العمل، وثبت فيه وجود تجاوزات في تنفيذ المهام الموكلة للموظفين الذين تم إعفاؤهم، علماً أن الوزير قام بتنفيذ المقترحات الواردة في التقرير فوراً، وفي يوم صدور التقرير ذاته.