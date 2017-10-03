إعلان أسماء المقبولين في البعثات العلمية الروسية المخصصة لوزارة التربية

أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء المقبولين في البعثات العلمية الروسية المرحلة الجامعية الأولى من أجل الحصول على درجة الإجازة في اللغة الروسية وآدابها لصالح وزارة التربية، وذلك لحملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي دورة 2016 فقط.

وتضمن إعلان الوزارة أسماء المتقدمين والمقبولين منهم في الفرعين العلمي والأدبي.

ويمكن الاطلاع على الأسماء عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت في الحادي عشر من شهر أيار الماضي عن 18 بعثة في هذا الإطار وحددت 9 منها لطلاب الشهادة الثانوية الفرع العلمي و9 للفرع الأدبي وخصصت بعثة واحدة من كل فرع لصالح أبناء الشهداء.