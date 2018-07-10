إعلان أسماء المقبولين للاشتراك بمسابقة كهرباء السويداء

أعلنت الشركة العامة لكهرباء السويداء أسماء المقبولين للاشتراك بالمسابقة والاختبار المعلن عنهما للتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بموجب صكوك استخدام مؤقتة لأعمال فنية ومهنية وإدارية.

كما حددت الشركة في إعلان لها اليوم موعد الامتحان التحريري المؤتمت للمسابقة لحملة شهادة المعاهد التقنية للهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعي اختصاصي كهرباء وميكانيك وللعلوم المالية والمصرفية وللمحاسبة والتمويل وللحاسوب والشهادات الثانوية الصناعية اختصاصي كهرباء والكترون والمهنية التجارية والثانوية العامة يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري في مبنى كلية التربية الثانية الساعة 11 صباحا.

وحددت الشركة موعد الاختبار للمقبولين للتقدم لوظيفة أعمال سائق من حملة شهادة التعليم الأساسي يوم الثلاثين من الشهر الجاري في مدرسة السواقة على طريق ولغا فيما حددت مواعيد المتقدمين لوظيفة أعمال مراسل من حملة الشهادة الابتدائية يوم الأول من شهر آب القادم ولوظيفة تدريب مهني بصفة أعمال كهرباء من حملة شهادة التعليم الأساسي في الخامس من الشهر نفسه ولوظيفة أعمال حارس من حملة الشهادة الابتدائية في السابع من آب وذلك في مقر الشركة الساعة العاشرة صباحا.

وبلغ عدد المقبولين للتقدم للمسابقة والاختبار 798 مواطنا علما أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل كاملة في مقر الشركة بمدينة السويداء.