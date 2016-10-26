إعلان أسماء المقبولين للتقدم الى الاختبار العلمي لمسابقة المركزي

أعلن مصرف سورية المركزي أسماء المقبولين للتقدم الى الاختبار العملي المقرر اجراوءه بتاريخ 2016/11/19 الساعة العاشرة صباحا في مبنى المصرف بدمشق وفروعه بالمحافظات، وذلك لتعيين عدد من العاملين من الفئتين الرابعة والخامسة.

كما تضمن اعلان المركزي أسماء المقبولين للتقدم الى الاختبار المذكور من ذوي الشهداء ومن في حكمهم، علما أن بإمكان من لم يرد اسمه ضمن قوائم المقبولين التقدم باعتراض خطي الى ديوان المصرف.

وحسب الاعلان يعين الناجحون في الاختبار العملي في الوظائف الشاغرة وفقا لتسلسل درجات نجاحهم بعد اضافة درجة معامل التثقيل، بينما يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة من تاريخ نشر الاسماء.

ويمكن الاطلاع على اسماء المقبولين وشروط التقدم للاختبار من خلال الموقع الالكترونى للمصرف المركزي ولوحات الاعلانات في الادارة المركزية والفروع.

وكان المصرف المركزى أعلن في أيار الماضى حاجته لتعيين 48 مواطنا من حملة شهادة التعليم الاساسي، بوظائف عامل نسخ

وطباعة “سائق ” “عامل مقسم” و 152 مواطنا من حملة شهادة التعليم الاساسي أو الابتدائي بوظائف “مراسل-آذن-حارس- عامل عتالة- عامل نظافة.