إعلان أسماء الناجحين بمسابقة مشفى الأسد الطبي بحماة

أعلنت الهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي بحماة عن أسماء الاشخاص الناجحين في مسابقة للتعاقد مع عاملين من الفئتين الاولى والثانية.

وأوضح المدير العام للهيئة الدكتور عصام الجاجة أن عدد الاشخاص الناجحين في المسابقة بلغ 79 شخصا، منهم 30 عاملا من الفئة الاولى من حملة الاجازة الجامعية في التمريض، والباقي من الفئة الثانية من حملة شهادات المعاهد المتوسطة، مبينا أنه يمكن الاطلاع

على أسماء الناجحين بالمسابقة من خلال لوحة الاعلانات فى الهيئة العامة لمشفى الاسد الطبي، أو من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

وكانت الهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي بحماة أعلنت فى الـ 18 من نيسان الماضي عن اجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من العاملين من حملة الشهادات والمؤهلات العلمية من الفئتين الاولى والثانية.