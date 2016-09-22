إعلان حالة الطوارئ في مدينة تشارلوت الأمريكية

أعلن حاكم ولاية نورث كارولاينا الأمريكية حالة الطوارئ في مدينة تشارلوت بسبب المظاهرات الغاضبة على عنف الشرطة الأمريكية.

وأصيب متظاهر بجروح خطيرة في مدينة شارلوت الاميركية في ثاني يوم على التوالي من الاحتجاجات على عنصرية الشرطة الأمريكية بعد مقتل أمريكي من أصول أفريقية برصاص الشرطة.

وقالت بلدية المدينة إن المتظاهر الذي كانت أكدت قبل وقت قصير مقتله لا يزال على قيد الحياة و”لكنه بحالة حرجة”.

وكتبت البلدية في تغريدة على حسابها على تويتر إن “المدني الذي أصيب بالرصاص خلال التظاهرة موضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وحالته حرجة.. هو لم يمت”.